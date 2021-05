In Belarus abgefangene Ryanair-Maschine Litauen leitet Ermittlungen wegen Entführung eines Flugzeugs ein

Die Staatsanwaltschaft in Litauen will den Fall der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk strafrechtlich untersuchen. Das baltische EU-Land fordert eine starke transatlantische Reaktion gegen Belarus.