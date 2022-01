Haltung der Bundesregierung zu Russland Die Bündnistreue Deutschlands infrage zu stellen, ist absurd

, Russlandexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Von Sabine Fischer

, Russlandexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Von Sabine Fischer

Die Kritik an der deutschen Haltung zu Russland reißt nicht ab - im In- und Ausland. Dabei ist sie oft übertrieben. Und der Eindruck eines gespaltenen Europa nutzt am Ende nur Moskau.