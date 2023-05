In der Region Brjansk nahe der Ukraine waren laut Bogomas am Sonntag zudem vier Menschen bei einem ukrainischen Raketenangriff getötet worden. In grenznahen russischen Gebieten kommen nach russischen Angaben immer wieder Ortschaften und Infrastruktur-Einrichtungen unter Beschuss. Moskau macht dafür ukrainische Truppen verantwortlich, die sich selbst nicht dazu äußern.