Weißer Tiger und »nackte Models« im Pool

Neben seinen diplomatischen Bemühungen führte der Gaddafi-Spross bis zum Machtverlust seines Vaters dem Bericht nach zudem ein beachtliches Luxusleben. In den Dokumenten ist etwa von einer Privatparty in Punta del Este in Uruguay die Rede – inklusive DJ, Feuerwerk, einem gegrillten Lamm pro Tag und »nackten Models, die im Pool schwimmen«. Auf seiner Farm nahe Tripolis hielt Saif al-Gaddafi nach Schilderungen von Browns früherem Außenpolitikberater Simon McDonald zudem einen weißen Tiger, der schließlich als Teppich endete.

Und auch in der britischen High Society war der Libyer offenbar gut vernetzt. So berichtet der »Guardian« etwa von einer Mail Naomi Campbells aus dem Jahr 2010, in der sich das Supermodel wohl um eine Einreiseerlaubnis für eine Privatjacht Ghislaine Maxwells in Libyen bemüht haben soll. Die zuletzt wegen Sexhandels mit Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilte Maxwell wurde demnach in der Mail als »gute Freundin« beschrieben, die mit ihrem Schiff in das Land kommen wollte. Der junge Gaddafi versprach Klärung – ob Maxwell tatsächlich nach Libyen reiste, ist indes unklar. Campbell teilte dem »Guardian« über eine Sprecherin mit, nichts von dem E-Mail-Austausch zu wissen.