Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung in Chautauqua im Westen New Yorks attackiert und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige wurde laut US-Medien am Samstag weiter in einem Krankenhaus in Erie im angrenzenden Bundesstaat Pennsylvania behandelt. Er sei mehrere Stunden operiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden, teilte sein Literaturagent Andrew Wylie mit. Er könne nicht sprechen und werde wahrscheinlich ein Auge verlieren. Außerdem seien Nervenstränge in seinem Arm durchtrennt und seine Leber beschädigt worden, hieß es weiter.