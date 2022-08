Der Mann, der verdächtigt wird, den Schriftsteller Salman Rushdie am Freitag angegriffen zu haben, ist wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt worden. Das teilte der Bezirksstaatsanwalt von Chautauqua County im Bundesstaat New York mit. Demnach wurde der Mann am Abend wegen dieser Vorwürfe angeklagt und ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen.