Der britisch-indische Autor war am Freitag bei einer Veranstaltung im Westen des US-Bundesstaats New York von einem Mann angegriffen worden . Seitdem wird Rushdie in einem Krankenhaus wegen schwerer Stichwunden behandelt. Am Sonntag teilte sein Sohn Zafar Rushdie bei Twitter mit, dass es ihm besser gehe. Der Zustand des 75-Jährigen sei noch immer ernst. Aber er sei nicht mehr an ein Beatmungsgerät und eine zusätzliche Sauerstoffversorgung angeschlossen.