Mitteilung seiner Familie und seines Agenten Salman Rushdie nach Messerattacke auf dem Weg der Besserung

Für Rushdie habe ein langer »Weg der Genesung« begonnen, erklärte sein Agent Andrew Wylie am Sonntag in einer Erklärung an die »Washington Post« . »Die Verletzungen sind ernst, aber sein Zustand entwickelt sich in die richtige Richtung.« Unmittelbar nach der Tat hatte Wylie mitgeteilt, der Schriftsteller sei schwer verletzt worden: Nerven seien durchtrennt und die Leber durch einen Stich geschädigt worden. Rushdie werde womöglich ein Auge verlieren.