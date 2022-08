Die Regierung der Salomonen will zunächst keine Militärschiffe mehr ihre Häfen anlaufen lassen. Zunächst müssten Genehmigungsverfahren überarbeitet werden. Die Regierung des Lands am Südpazifik äußerte sich, nachdem sie zunächst einem US-Militärschiff die Einfahrt in den Hafen versagt und anschließend ein Moratorium für Schiffe der US-Marine ausgesprochen hatte.