Da es keinerlei Reaktion seitens der salomonischen Behörden gab, wurde das Schiff stattdessen nach Papua-Neuguinea umgeleitet. »Das US-Außenministerium steht in Kontakt mit der Regierung der Salomonen und erwartet, dass alle zukünftigen Genehmigungen für US-Schiffe erteilt werden«, erklärte Kristin Kam, Sprecherin der US-Küstenwache in Hawaii, gegenüber Reuters in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.