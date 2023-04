Salzburg FPÖ und Kommunisten legen bei Landeswahlen kräftig zu

Die bürgernah auftretenden Kommunisten (KPÖ) ziehen laut den Hochrechnungen mit mehr als elf Prozent der Stimmen erstmals seit 1945 wieder in das Salzburger Landesparlament ein. Die KPÖ-Kandidaten hatten angekündigt, in diesem Fall einen Teil ihrer Politiker-Gehälter zu spenden. Das Ergebnis sei ein »Warnsignal an die etablierten Parteien«, dass sie sich um zu hohe Wohnkosten und Armut kümmern müssten, sagte Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl.