Nach Angaben O'Callaghans wurde Rushdie zum Zeitpunkt der Pressekonferenz immer noch operiert. Er war während seines Auftritts in Chautauqua im US-Bundesstaat New York von dem Angreifer mit einem Messer am Hals verletzt worden.

Über den Zustand des indisch-britischen Schriftstellers ist noch nichts bekannt. Zeugen berichteten, der 75-Jährige habe gestützt selbstständig von der Bühne gehen können. Außer Rushdie wurde der Polizei zufolge auch der Mann leicht verletzt, der ihn auf der Bühne interviewen sollte.

Unterdessen gab FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Iran eine Mitschuld an dem Angriff. »Für diesen feigen Anschlag trägt das iranische Mullah-Regime auch Verantwortung«, schrieb Djir-Sarai am Freitagabend bei Twitter. »Das sollte jeder wissen, der normale Beziehungen mit diesem Regime will.« Djir-Sarai wurde im Iran geboren, aufgewachsen ist er in Nordrhein-Westfalen.