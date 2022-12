Die Polizei in Sambia hat in der Hauptstadt Lusaka die Leichen von 27 mutmaßlich illegal eingereisten Menschen aus Äthiopien oder Somalia aufgefunden. Eine Person, die noch am Leben war, wurde ins Universitätskrankenhaus gebracht, wie Polizeisprecher Danny Mwale der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Menschen seien vermutlich bei einem Transport erstickt. Die genauen Umstände blieben zunächst unklar.