Marin bestätigte, dass das Foto im Juli in ihrem Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen wurde, während sie selbst gerade ein Musikfestival besuchte. Marin sagte, sie habe damals »Freunde« in ihren Amtssitz eingeladen, die dort »den Abend verbracht« und »in die Sauna gegangen« seien. Eine frühere Teilnehmerin am Miss-Finnland-Wettbewerb und heutige Online-Prominente hatte das Foto zunächst auf ihrem Tiktok-Nutzerkonto veröffentlicht.