Am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem zu sehen ist, wie die 36-jährige Regierungschefin ausgelassen mit Freunden feiert, tanzt und singt. Einige finnische Journalisten wollen in dem Video Aussagen über Drogen gehört haben. Der finnische Lokalpolitiker Jiri Keronen von der rechtspopulistischen Partei Wahre Finnen teilte gar einen Screenshot des Videos, auf dem er Kokain-Lines erkennen will. Marin sagte, sie habe an dem Abend zwar Alkohol getrunken, aber keine Kenntnis darüber, dass Drogen genommen wurden. »Ich habe nichts Illegales getan«, sagte sie. Vor allem aus der Opposition kamen in den vergangenen Tage Forderungen nach einem Drogentest. Diesen ist Marin nun mit der Abgabe einer Probe nachgekommen.