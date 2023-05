Per Videoschaltung im Gericht

In dem Vergleich verpflichtete Santos sich nun, eine Strafe sowie eine inflationsangepasste Entschädigung an den Ladenbesitzer zu zahlen, wie eine Sprecherin des Strafgerichts in Niterói der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der US-Politiker hat nun einen Monat Zeit, die Bedingungen zu erfüllen. An der Gerichtsanhörung in Brasilien nahm Santos per Videoschaltung teil.