Barbaras Projekt namens Park Dom Pedro II. ist genehmigt, doch sie weiß, dass das nicht viel heißt. Die Stadt bewilligte bereits viele Projekte, die dann wieder fallen gelassen wurden, weil Geld oder schlicht der Wille fehlten – etwa die Umwandlung der Avenida Paulista, einer geradezu ikonisch hässlichen Auto- und Einkaufsstraße, in eine grüne Fußgängerzone. Der Bau einer neuen U-Bahnlinie verzögerte sich zuletzt, als die Firma beim Graben das Abwassersystem durchbrach und den Schacht buchstäblich mit Scheiße flutete.

»In São Paulo hat es nie eine konsistente Stadtentwicklung gegeben«, sagt Barbara, »stattdessen operiert man in einem ständigen Notfallmodus, es wird nachgebessert, wo es gerade brennt.« Sie läuft über eine Brücke in Richtung der historischen Markthalle, unter ihr ein Kanal mit verseuchtem, bräunlichem Wasser, in dem Müll schwimmt.

»Das größte Hindernis für die Transformation von São Paulo aber ist die krasse Ungleichheit«, sagt Barbara. Ohne die Probleme der Peripherie zu lösen, könne die Stadt nie wirklich gesund und lebenswert werden, für niemanden.

Fast die Hälfte der Menschen in der Metropolregion von São Paulo, so schätzt man, lebt in prekären Wohnverhältnissen, Millionen ohne Anschluss an das Abwassersystem und in ausgewiesenen Naturschutzgebieten. An jedem Wochentag pendeln sie aus den infrastrukturarmen Favelas der Randzonen in die zentralen Viertel, wo es Geld zu verdienen gibt. São Paulo ist eine der am meisten luftverschmutzten Städte der Welt. Die Umweltschäden sind so groß, dass selbst die Abschottung der Reichen, ihre Flucht in Penthouses und Helikopter, an ihre Grenzen stößt. Einem Ökosystem kann man schwer entkommen.

Das New York des Südens

Im Viertel Jardim Europa ist es still. Bäume säumen die Straßen. Sicherheitsleute in schwarzen Anzügen mit Walkie-Talkies bewachen die dreistöckige Villa. Durchs halbgeöffnete Garagentor fällt der Blick auf eine Kollektion von Luxuswagen. In der Lobby räkelt sich ein nackter Mann, eine überlebensgroße Statue von Rodin.

Ihr Make-Up-Artist ist gerade fertig geworden, an diesem Abend wird Anne Wilians noch Gäste empfangen; die Tafel ist bereits gedeckt. Wilians, makellose Haut, unbestimmbares Alter, nimmt im Saal Platz. Ein Bediensteter fährt einen kleinen Wagen heran und serviert frisch gepressten Saft aus Cupuaçu-Früchten.