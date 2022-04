Ex-Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin will in den US-Kongress

Als Anwärterin auf das Amt der Vizepräsidentin tappte Sarah Palin in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Nun will die Republikanerin zurück in die Spitzenpolitik – als Kandidatin fürs US-Repräsentantenhaus.