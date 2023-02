Matschulischtschi, Belarus

Diese Satellitenbilder sollen den Luftwaffenstützpunkt Matschulischtschi in der Nähe der belarussischen Hauptstadt Minsk zeigen – kurz bevor eines der russischen Militärflugzeuge, ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Berijew A-50, durch einen Drohnenangriff zerstört wurde. Den Anschlag reklamierten belarussische Partisanen und Mitglieder der Exilopposition für sich. Für Russland ein schmerzhafter Verlust, so die einschlägige Meinung von Militärexperten.

Bachmut, Ukraine

An der Front in der Ostukraine wird immer heftiger gefochten - vor allem in Bachmut. Den ukrainischen Verteidigern steht nur noch eine einzige Straße als Versorgungs- und möglicher Rückzugsweg offen.

Dieses Filmmaterial hat die 93. Brigade der ukrainischen Streitkräfte veröffentlicht. Mit solchen Aufnahmen will Kiew zeigen, dass Bachmut noch immer nicht von russischen Truppen eingenommen wurde. Kämpfer der Wagner-Söldnertruppe hatten am Wochenende erklärt, sie hätten die Kontrolle über einen Vorort bereits erlangt.

Über den Messenger-Dienst Telegram verbreite Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Video, das ihn bei einem angeblichen Besuch in Bachmut zeigen soll. ER gratuliert allen Kämpfern, die hier an vorderster Front stehen.

Der Soldat zeigt, wie nahe sie der Stadt bereits seien – auf die Frage wie weit es nach Bachmut ist, erklärt er: Etwa 400 Meter.

Kiew widerspricht den Behauptungen der Wagner-Truppen über Vorstöße bei Bachmut. Allerdings leugnet auch die Regierung nicht, dass die eigenen Truppen unter schwerem Druck stehen.

Kiew

Wolodomyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Im Sektor Bakhmut wird die Lage immer schwieriger. Der Feind zerstört ständig alles, was zum Schutz unserer Stellungen, zu ihrer Befestigung und Verteidigung dienen kann. Unsere Soldaten, die das Gebiet um Bachmut verteidigen, sind wahre Helden.«

Region Iwanowo, Russland

Derweil bereitet sich Moskau auf eine weitere Militärshow vor. In der Region Iwanowo begannen bereits jetzt die Vorbereitungen für die jährliche Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai. Dieser russische Militärkonvoi mit Raketensystemen machte sich zeitig auf den Weg zum Roten Platz in Moskau.