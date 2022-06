Die vorherige Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den Stopp der Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien im November 2018 verfügt und mehrfach verlängert. Als Hauptgrund gilt die Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg. Das autoritär geführte Königreich führt eine Kriegsallianz an, die an der Seite der Regierung im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Der Krieg hat zu einer katastrophalen humanitären Krise in dem ärmsten Land auf der arabischen Halbinsel geführt, Krankheiten und Hungersnöte sind ausgebrochen. Immer wieder trifft saudische Beschuss auch die jemenitische Zivilbevölkerung.