Der »Guardian« zitiert die Menschenrechtsgruppe Reprieve damit, dass der Fall in einen Trend passe. Gelehrten und Akademikern drohten demnach die Todesstrafe, weil sie getwittert und ihre Meinung geäußert hätten. Dabei investieren die Saudis selbst in soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook. »Wenn es nicht so unheimlich wäre, wäre es lächerlich«, sagte Jeed Basyouni, Regionsleiter von Reprieve, dem »Guardian«.

Fall erinnert an Kashoggi

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte bereits nach al-Qarnis Festnahme im Jahr 2017 Repressionen gegen Dissidenten und friedliche Aktivisten in Saudi-Arabien beklagt . Der Journalist Jamal Kashoggi wurde 2018 im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul brutal ermordet.