Saudi-Arabien hat inmitten von Spekulationen über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Israel einen Botschafter für die Palästinensergebiete ernannt, der dort allerdings nicht residieren wird. Nach Angaben des saudi-arabischen Außenministeriums wird der derzeitige Botschafter in Jordanien, Nadschef al-Sudairi, mit der Aufgabe betraut. Mit dem Schritt unterstreiche die saudi-arabische Staatsspitze ihren Wunsch, die Beziehungen zu den »Brüdern des Staates Palästina zu stärken und ihm in allen Bereichen einen formellen Schub zu geben«, sagte al-Sudairi in einem vom Fernsehsender al-Echbarija ausgestrahlten Video.