In Saudi-Arabien ist offenbar erneut eine Frau wegen ihrer Aktivitäten bei Twitter zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden. Nura al-Kahtani habe eine Gefängnisstrafe von 45 Jahren erhalten, berichtete die Organisation DAWN (Democracy for the Arab World now) am Dienstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Sie habe das »soziale Gefüge (des Königreichs) mithilfe des Internets zerreißen« wollen und »die öffentliche Ordnung mit sozialen Medien verletzt«, zitierte DAWN.