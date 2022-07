»Schande über Sie, Channel 13«

In den saudi-arabischen Medien wurde der Vorfall in Mekka nicht thematisiert. Mohammed Saud, ein Pro-Israel-Aktivist aus Saudi-Arabien kritisiert Tamari und den israelischen Sender jedoch auf Twitter. »Meine lieben Freunde in Israel, ein Journalist von euch ist in die dem Islam heilige Stadt Mekka eingedrungen und hat dort schamlos gefilmt«, schrieb er. »Schande über Sie, Channel 13, dass Sie die Religion des Islam so verletzen. Ihr seid unverschämt.«

Tamari war in Dschidda, um über den Besuch von US-Präsident Joe Biden am vergangenen Freitag zu berichten. Mittlerweile hat er sich für seine Reise nach Mekka entschuldigt. »Wenn jemand an diesem Video Anstoß nimmt, entschuldige ich mich zutiefst«, schrieb er auf Twitter . »Der Zweck dieses ganzen Unterfangens war es, die Bedeutung von Mekka und die Schönheit der Religion zu zeigen und dadurch mehr religiöse Toleranz und Integration zu fördern«, fügte er hinzu. Er habe Muslime nicht beleidigen wollen.