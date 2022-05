Saudi-Arabiens König Salman ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der 86-Jährige unterziehe sich dort »medizinischen Untersuchungen«, teilte der Königspalast am Sonntag mit, ohne nähere Angaben zu machen.

Das Königshaus äußert sich in der Regel nur selten zum Gesundheitszustand des Staatsoberhauptes. Im Jahr 2020 unterzog er sich einer Operation zur Entfernung seiner Gallenblase. Zuletzt war er im März für »erfolgreiche medizinische Tests« und zum Austausch der Batterie seines Herzschrittmachers in Behandlung gewesen, berichteten staatliche Medien.

Salman steht seit 2015 an der Spitze des Königshauses. 2017 wies Riad Berichte und zunehmende Spekulationen zurück, dass der König zugunsten seines Sohnes Mohammed bin Salman abdanken wolle. Der Kronprinz gilt bereits als De-facto-Herrscher des ölreichen Landes.

Die US-Geheimdienste sehen den Kronprinz als Drahtzieher des Mords an dem Journalisten und Regimekritiker Jamal Khashoggi im Jahr 2018, was die diplomatischen Beziehungen zu zahlreichen Ländern noch weiter erschwert hatte. Das galt insbesondere für die Türkei, da Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden war. Zuletzt haben sich die Beziehungen zwischen Ankara und Riad jedoch wieder verbessert; Ende April besuchte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan das Land und traf Mohammed bin Salman.