Die Annäherung beider Länder ist Teil geopolitischer Machtverschiebungen und der Bildung neuer Allianzen in der Region. Vor allem die außenpolitisch teilweise isolierte Türkei versucht, ihre bilateralen Beziehungen unter anderem zu arabischen Staaten auszubauen. Auch hofft die Türkei, ihre kriselnde Wirtschaft wiederzubeleben – am besten mit Investoren aus Saudi-Arabien. Die türkische Landeswährung Lira verliert an Wert, die Inflation steigt und damit die Unzufriedenheit der Bevölkerung – Erdoğans Umfragewerte dagegen sinken.