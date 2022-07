Eine symbolische Geste nähert Hoffnung auf eine diplomatische Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien öffnet das Königreich seinen Luftraum für »alle Fluggesellschaften« und geht damit einen Schritt auf Israel zu. Mit der Entscheidung dürfte das Überflugverbot für israelische Maschinen enden, das in vergangenen Jahren bereits etwas gelockert worden war. US-Präsident Biden, der gerade auf Staatsbesuch in Israel weilt und am Freitag nach Dschidda in Saudi-Arabien weiterreisen wollte, würdigte den Schritt der saudischen Führung als »historische Entscheidung«.