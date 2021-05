Diplomatische Annäherung Saudi-Arabien empfängt türkischen Außenminister und Katars Emir zu Gesprächen

Der Mord an Jamal Khashoggi in Istanbul belastet die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien noch immer. Nun will Außenminister Çavuşoğlu nach Riad reisen. Auch mit einem Erzfeind führt das Königreich wieder Gespräche.