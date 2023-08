Brasilien will Russland mit einbeziehen

Der brasilianische Delegationsleiter Celso Amorim forderte in seiner Stellungnahme, dass »echte Verhandlungen alle Parteien einschließen« müssten, also auch Russland. »Auch wenn die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau auf irgendeine Weise in diesen Prozess einbeziehen«, hieß es in Amorims Redetext, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.