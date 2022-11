Jahrelang habe sie darum gekämpft, gemeinsam mit ihrer Tochter wieder ausreisen zu dürfen, so berichtet sie es. Ihr saudi-arabischer Ex-Mann habe sich jedoch dagegen gewehrt. Zugutekamen ihm dabei die Gesetze des Landes, die ein strenges männliches Vormundschaftssystem vorschreiben. Kürzlich machte Morris ihre Geschichte via Twitter öffentlich und warnte andere Frauen vor Reisen nach Saudi-Arabien. Nun, so bestätigten es US-Beamte der Nachrichtenagentur AP, wurde sie deswegen festgenommen.