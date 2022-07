Insgesamt zog Biden eine positive Bilanz seiner ersten Gespräche in Saudi-Arabien. Es seien bedeutende Fortschritte bei Sicherheits- und Wirtschaftsthemen erzielt worden, sagte er. Biden will laut US-Regierungsvertretern einen Neustart der Beziehung zu dem traditionellen Verbündeten anstoßen. Der Besuch gilt als heikel, da US-Geheimdiensten zufolge der Kronprinz in die Ermordung des »Washington Post«-Journalisten Khashoggi verwickelt gewesen sein soll. Saudi-Arabien weist dies zurück. Der in den USA lebende Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf brutale Weise getötet worden. Biden muss daher seine Reise und das Treffen mit dem Kronprinzen seit Wochen gegen Kritik verteidigen. Der US-Präsident kam am Freitag aus Israel nach Saudi-Arabien.