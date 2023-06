Gewalttat in Saudi-Arabien Zwei Tote bei Schüssen an US-Konsulat in Dschidda

Am US-Konsulat in Dschidda hat es in der Nacht einen Schusswechsel gegeben, ein Sicherheitsmitarbeiter und der Angreifer kamen ums Leben. Es ist nicht der erste tödliche Vorfall an der Vertretung.