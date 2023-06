Im Zuge der Wiederannäherung zwischen den Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien ist erstmals wieder ein saudischer Außenminister zu Besuch in Teheran. Außenminister Faisal Bin Farhan traf am Samstag in der iranischen Hauptstadt ein, wie die Staatsagentur Irna berichtete. Es ist der erste Besuch eines hochrangigen Vertreters aus dem sunnitischen Königreich im mehrheitlich schiitischen Iran seit mehreren Jahren.