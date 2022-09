»Save the Children« stützt seine Aussagen auf ausführliche Interviews mit 48 Kindern im Alter von 13 bis 19 Jahren in den Nicht-EU-Ländern Serbien und Bosnien-Herzegowina. Darunter seien 30 unbegleitete Jungen sowie acht Jungen und zehn Mädchen, die mit ihren Familien oder engen Verwandten unterwegs waren. Im Schnitt seien die befragten Kinder bereits seit vier Jahren auf der Flucht gewesen. Die Interviews sind im heute veröffentlichten Bericht »Wherever we go, someone does us harm« (»Wo wir auch hingehen, tut uns jemand Gewalt an«) gesammelt.