Nehammers politische Bilanz ist also durchwachsen. In normalen Zeiten hätte er vermutlich die Chance, sich bis zum nächsten regulären Wahltermin 2024 zu profilieren und dann womöglich sogar mit einem Antimigrationswahlkampf zu punkten. In einer Zeit der multiplen Krisen reicht diese Performance allerdings nicht. Oder, wie es in der »Krone«, der auflagenstärksten Zeitung Österreichs, hieß: »Man soll sich von der Politik nicht deprimieren lassen. Diese Leute sind überfordert und reden im Stress Unsinn.« Und man weiß: Wenn der Boulevard so etwas schreibt, beginnt die Uhr zu ticken.

Social Media Moment der Woche

Unser Strom für unsere Leute: Das Tiroler ÖVP-Urgestein Franz Hörl will nicht, dass der Strom aus dem Montafon in die Städte fließt, wenn dafür Skilifte stillstehen müssten .