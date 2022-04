33 Schüsse aus einer halbautomatischen Waffe – mitten im Berufsverkehr: Es ist die schlimmste Schießerei in der Geschichte der New Yorker U-Bahn. Ein Mann hatte am Dienstagmorgen das Feuer auf die Fahrgäste eröffnet und Rauchbomben gezündet. Mindestens 23 Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. SPIEGEL-Reporter Marc Pitzke ist am Tag danach in Brooklyn U-Bahn gefahren.

Marc Pitzke, DER SPIEGEL »Die Nervosität heutzutage, also seit Dienstag, ist natürlich sehr angestiegen. Man spürt das in den Gesichtern, man spürt das daran, dass die Leute wirklich um sich schauen und auch mir ging das ein bisschen so. Aber, wie man sieht, das Leben in der Stadt geht weiter, weil die meisten Leute es sich nicht leisten können, nicht mit der U-Bahn zu fahren. Das hat man schon in der Pandemie erlebt. - Selbst in der schlimmsten Corona-Krise saßen die Leute in den U-Bahnen, weil die kein Geld haben, sich ein Taxi zu nehmen oder ein Uber oder ein Auto. Und deswegen wird sich im Prinzip nicht viel ändern außer dem Gefühl und der Stimmung hier in der Stadt. Die Polizei hat verstärkte Präsenz in der U-Bahn, aber es ist natürlich so, dass die Verkehrsgesellschaft hier völlig defizitär ist. Die U-Bahn ist marode, ist heruntergekommen. Allein im Vergleich zu U-Bahnen, die man in Europa kennt oder auch in anderen Städten in Amerika – und jetzt für mehr Sicherheit zu sorgen, ist ein großes Problem. Die meisten Kameras funktionieren nicht. Die Überwachungskameras sind uralt, jahrzehntealt. Es gibt nicht genug Cops, das ist also ein ziemliches Problem hier.«

Augenzeugen schilderten, dass der der Mann erst aufhörte zu schießen, als seine Waffe klemmte. Polizisten stellten später drei weitere Magazine, Feuerwerkskörper und einen Benzinkanister sicher. Anzeichen dafür, dass der Täter offenbar noch Schlimmeres geplant hatte.

Marc Pitzke DER SPIEGEL »Gleichzeitig hat sich in New York seit der Pandemie die Kriminalität generell verschlimmert: Die Zahl der Schießereien, der Gang-Auseinandersetzungen, der Bandenkriege ist angestiegen. Die Zahl der Morde ist zwar gesunken, aber alles andere ist hochgegangen. Das Gefühl der Unsicherheit war schon vor dem Dienstag sehr groß in dieser Stadt.«

US-Präsident Biden hat angekündigt, gegen die zunehmende Waffengewalt vorgehen zu wollen. An der Wallstreet steigen derweil die Aktien von Waffenherstellern und Munitionsanbietern – Waffenbesitzer rechnen wohl mit schärferen Kontrollen und stocken ihre Arsenale auf.