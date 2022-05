Getötete Al-Jazeera-Reporterin Baerbock »erschüttert« über Gewalt bei Trauerfeier für Schirin Abu Akleh

Tausende kamen zur Beisetzung der getöteten Journalistin Abu Akleh, doch die Trauerfeier in Jerusalem eskalierte. Es sei traurig, dass die Bestattung »nicht in Frieden und in Würde stattfinden konnte«, sagte Bundesaußenministerin Baerbock.