Eklat im Parlament von Georgien am Montagmorgen – Abgeordnete verschiedener Parteien lieferten sich eine heftige Prügelei.

Zugleich demonstrierten Hunderte vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis. Aktivisten hielten Plakate mit Bezug auf Wladimir Putin hoch, klebten sich die Münder zu und zeigten sich mit gefesselten Händen.

Der Grund ist ein umstrittenes Gesetz, das von der Regierungspartei "Georgischer Traum” unterstützt wird – und das Kritiker für einen Versuch halten, das Land näher an Russland heranzuführen.

Hatia Jinjikhadze, Open Society Georgia Foundation

»Dieses Gesetz ist ein ernsthaftes Hindernis für Georgiens europäische Zukunft, und es kommt zu dem Zeitpunkt, an dem Georgien den Status einer (EU-)Kandidatur erwartet. Und diese Menschen sind wütend. Sie wollen nicht als ›Agenten‹ bezeichnet werden, weil sie ihrem Land in gutem Glauben dienen.«

Dem Entwurf zufolge sollen sich in Zukunft NGOs und Medien, die mindestens 20 Prozent ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten, als »ausländische Agenten« registrieren.

Im vergangenen Monat war der Unmut in der Zivilgesellschaft zu spüren. Viele Organisationen kündigte an, sich nicht an das Gesetz zu halten, sollte es in Kraft treten.

Giga Bokeria, European Georgie Party

»Dieses Gesetz richtet gegen die Zivilgesellschaft. Sie ist nur ein Teil des größeren Bildes, das die größere Anatomie des Verrats zeigt. Wir haben ein Regime, das den Westen und die ›freie Welt‹ als unseren Feind ansieht und versucht, diese putinistische Idee in unserer Gesellschaft zu kultivieren. Sie verrät die Zukunft Georgiens.«

Tatsächlich hatte Russland im Jahr 2012 ein ähnliches Gesetz erlassen. In der Folge wurde es für demokratisch und pro-westlich eingestellte Organisationen erheblich schwieriger, in Russland aktiv zu sein. Präsident Putin schwächte damit die Zivilgesellschaft erheblich und festigte seine Macht.

Irakli Pavlenishvili, Vereinte Nationale Bewegung

»Es gibt einen informellen Herrscher unseres Landes - den georgischen Oligarchen und ehemaligen Premierminister- Bidzina Iwanischwili und seine Regierungspartei ›Georgischer Traum‹, die unseren Weg zur euro-atlantischen Integration (EU-NATO) sabotieren. Die russische Gesetzgebung, die jetzt im Parlament vorgeschlagen wird, ist gegen die nationalen Interessen Georgiens, gegen unsere europäischen Bestrebungen, und die gesamte internationale Gemeinschaft. Die georgische Gesellschaft ist sich in diesem Punkt einig.

Im vergangenen Jahr verweigerte die Europäische Union Tiflis den Status eines Beitrittskandidaten und verlangte Reformen. Das nun geplante "Agentengesetz” zielt allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Der Kampf um die Zukunft Georgiens ist längst im Gange.