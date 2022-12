Am Donnerstag wurde in Iran der 23-jährige Mohsen Schekari hingerichtet, der bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Miliz verletzt haben soll. Westliche Regierungen kritisierten die Vollstreckung des Todesurteils scharf. In Iran löste die Hinrichtung weitere Proteste aus.