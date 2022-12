Dieses Restaurant am Ufer des Eriesees hat sich in eine Eiszapfenfestung verwandelt. Verursacher ist der wohl schwerste Schneesturm seit 45 Jahren im Bundesstaat New York, der arktische Wintersturm Elliott.

Kevin Hoak, Restaurantbesitzer: »Am Freitag so gegen acht oder neun Uhr morgens hat ein Seewind gegen das Fundament des Restaurants gepeitscht. Schließlich fror es zu, weil es so kalt war. Es ging von etwa sieben Grad Celcius auf etwa -11 Grad Celcius runter.«

Durch die extreme Kälte und den Schneesturm sind in den USA bisher mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Region um die Stadt Buffalo starben 27 Personen, das teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. Über Weihnachten war Buffalo zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten, Hauseingänge lagen unter bis zu drei Meter hohen Schneeverwehungen. Wegen des hohen Schnees und liegen gebliebener Fahrzeuge kamen die Rettungskräfte in vielen Städten der USA nicht durch, Menschen starben wegen der fehlenden medizinischen Versorgung zu Hause.

Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom, Netzbetreiber forderten ihre Kunden auf, wegen Kapazitätsproblemen Strom zu sparen. Laut nationalem Wetterdienst soll die Lage an den Großen Seen bis Dienstag aber allmählich abklingen.