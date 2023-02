Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem zweitägigen Besuch in Indien eingetroffen. In der Hauptstadt Neu-Delhi wurde er am Samstagmorgen von Premierminister Narendra Modi mit militärischen Ehren empfangen. Modi hat in diesem Jahr den Vorsitz in der G20 führender Wirtschaftsmächte. Scholz sagte bei der Begrüßung, dass es bereits gute Beziehungen zwischen Indien und Deutschland gebe. »Und ich hoffe, wir werden diese sehr guten Beziehungen stärken.«