Schottland Neue Debatte über Transfer einer Transsexuellen in Frauengefängnis

Der Fall, über den Großbritannien in der vergangenen Woche diskutierte, ist schwierig: Isla Bryson war am Dienstag für die Vergewaltigung von zwei Frauen in den Jahren 2016 und 2019 verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der Taten hatte sie noch eine männliche Identität. Seitdem hat Bryson eine Transition durchlaufen, als Frau müsste sie also in einem Frauengefängnis untergebracht werden. Doch Aktivisten, Politiker und ein Menschenrechtsexperte der Vereinten Nationen hatten Bedenken dagegen geäußert, denen die schottische Regierung letztlich gefolgt war.