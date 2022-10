Die Führung in London leugne die schottische Demokratie, greife die Rechte des Regionalparlaments an und zeige grundlegenden Mangel an Respekt, wollte Sturgeon am Montag auf dem Parteitag ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) vorab laut veröffentlichten Auszügen aus ihrem Redemanuskript zufolge sagen: »Das ist es, was Spannungen verursacht und die Bande zwischen uns zerreißt.«