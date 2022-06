Schottische Regierung plant neues Unabhängigkeitsreferendum

So sicher ist das nicht. Auch in jüngsten Meinungsumfragen von Mai dieses Jahres liegen Befürworter und Gegner der Unabhängigkeit nahe beieinander. So stimmten zuletzt in einer Befragung der »Times« 38 Prozent der Befragten mit Ja, 46 Prozent mit Nein. Ganze 11 Prozent waren noch unentschieden.

Ein »unbestreitbares demokratisches Mandat«

Eigentlich ist für eine solche Abstimmung die Zustimmung der britischen Regierung notwendig, was diese bislang ablehnt. Sturgeon will jedoch notfalls die Frage der Abstimmung so gestalten, dass sie auch ohne diese Zustimmung auf rechtmäßige Weise abgehalten werden kann. Experten rechnen mit Klagen und rechtlichen Hürden.