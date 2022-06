Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein Referendum über die Unabhängigkeit des britischen Landesteils notfalls auch ohne Zustimmung der Zentralregierung in London durchführen. Das sagte Sturgeon bei einer Pressekonferenz in Edinburgh. Zwar müsse ein Referendum legal sein, doch man sei mit einer britischen Regierung konfrontiert, die »weder Demokratie noch das Rechtsstaatsprinzip respektiert«, sagte die Politikerin der Schottischen Nationalpartei (SNP).