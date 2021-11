Nicola Sturgeon Schottlands Regierungschefin wirft Johnsons Partei Korruption vor

Die Skandale in der Partei des britischen Premiers Johnson sorgen für Unmut in Schottland. Das Verhalten bestärke laut Regierungschefin Nicola Sturgeon die Menschen in dem Landesteil, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.