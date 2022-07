Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die Abstimmung für den 19. Oktober 2023 angekündigt. Allerdings muss nach Ansicht von Verfassungsexperten die britische Zentralregierung in London dem Plan zustimmen. Premierminister Boris Johnson hat wiederholt deutlich gemacht, dass er das Vorhaben ablehnt.

Chefjustiziarin soll Zweifel haben

Auch Chefjustiziarin Bain, sogenannte Lord Advocate, hat einem Bericht der Londoner »Times« zufolge ihre Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Referendums. In ihrem Antrag an den Supreme Court schreibt sie der Zeitung zufolge, sie müsse Vertrauen in die Rechtmäßigkeit haben, um eine solche Erklärung freizugeben: »Im vorliegenden Fall hat die Lord Advocate nicht das nötige Maß an Vertrauen«. Der Supreme Court soll nun die »ungelöste Rechtsfrage« klären.