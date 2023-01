Schottland Trans Vergewaltigerin soll nicht ins Frauengefängnis

In Deutschland ist es ähnlich: Das Transsexuellengesetz von 1980, das trans Menschen unabhängig von medizinischen Maßnahmen wie Kranke behandelt, soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden.

Großbritannien und die Terfs

In Großbritannien gibt es eine noch größere Bewegung als in Deutschland, die sich gegen den Abbau von Hürden bei der Selbstbestimmung des eigenen Geschlechts wendet. Eine prominente Aktivistin der Terfs (kurz für trans-exkludierende radikale Feministinnen, also Feministinnen, die trans Frauen nicht als Frauen ansehen) ist die Erfolgsautorin Joanne K. Rowling, die sich auch deutlich gegen das in Schottland verabschiedete Gender-Gesetz gestellt hatte. Ihr oft wiederholtes Argument: Wenn Menschen ihr Geschlecht selbst bestimmen dürfen, könnte dies es Männern erleichtern, sich als Frauen auszugeben und in Frauenräume einzudringen und dort Frauen zu vergewaltigen.