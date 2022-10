Im Ringen um ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland hat die Vertreterin der schottischen Regierung vor dem obersten britischen Gericht die Dringlichkeit eines Urteils betont. »Die Frage ist von herausragender Bedeutung für die Menschen in Schottland und im Vereinigten Königreich«, sagte die Anwältin Dorothy Bain am Dienstag vor dem Supreme Court in London.