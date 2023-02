Im Hafen von Praia dockt eines dieser riesigen weißen Kreuzfahrtschiffe an, es wirkt absurd überdimensioniert am kleinen Pier, aus dem Bauch drängen deutsche Touristen in Reisebusse, die schon bereitstehen. Sie brechen auf ins Landesinnere der Insel Santiago, fahren die engen Haarnadelkurven hinauf, vorbei an den spektakulären Felsformationen. Aus ihren Fenstern sehen sie: gelbes Gras, so weit das Auge reicht. Was sie nicht sehen: grün.